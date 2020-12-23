Екатеринбург, , 14:04 — REGNUM В Екатеринбурге выплатили 15 работникам строительной сферы долги по зарплате, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Строители обратились в надзорное ведомство, была проведена проверка. Установлено, что ООО СК «Русград» задолжала работникам более 7 млн рублей. Главе организации внесли представление об устранении нарушений, виновника привлекли к дисциплинарной ответственности.

В суд были направлены заявления о выдаче судебных приказов о взыскании задолженностей, возбуждены административные дела по факту невыплаты заработной платы. Ответственных признали виновными в совершении правонарушения.

«После вмешательства прокуратуры задолженность перед работниками по выплате заработной платы погашена в полном объёме», — сообщили в прокуратуре.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Качканарской городской больнице (Свердловская область) выдали врачам доплаты за работу с больными COVID-19.

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