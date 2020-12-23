Москва, , 13:49 — REGNUM Достройка «Северного потока — 2» в Дании будет сложнее из-за глубины прокладки более 30 метров. Именно поэтому прокладкой займётся модернизированный «Академик Черский», заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Тимофеев.

«Российский газ высокого качества и дешевле американского СПГ на 30%. Общие вложения в Арктику оцениваются в 10 трлн рублей.

Для поддержания «Северного потока — 2» и интереса Дании будет, скорее всего, дальнейшее развитие инфраструктурных проектов.

Для Дании трубопровод интересен, являясь самым крупнейшим в Европе экспортером нефти и газа, из-за пакета законов по борьбе с климатическими изменениями страна должна сократить объем выбросов вредных газов на 70% до 2030 года.

В тоже время Дания является лидером в Европе по развитию электроавтомобилей и использованию возобновляемых источников энергии (ВИЭ) для генерации электричества.

По данным ОПЕК, Дания в 2005 году добывала 10 млрд кубометров газа, в 2019 году — 3,1 млрд кубометров (сокращение более чем в три раза).

Текущие разработанные месторождения истощаются, а новые пока слишком дороги в освоении и мало конкурентоспособны.

Трубопровод может уменьшить затраты на транспортировку газа из Дании при возможности использования в качестве транзита», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, строительство газопровода «Северный поток — 2» в исключительной экономической зоне Дании начнётся российской баржей-трубоукладчиком «Фортуна» с 15 января 2021 года.

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