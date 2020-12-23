Казань, , 14:15 — REGNUM В Татарии в ближайший год запланировано строительство первых в республике ветропарков. Об этом заявил министр промышленности и торговли РТ Альберт Каримов.

С его слов, в настоящее время инвесторы активно изучают несколько площадок в Татарии для дальнейшего создания ветропарков. Именно они в будущем будут генерировать электроэнергию. По прогнозам, мощность каждого из них составит от 60 до 200 мВт.

В республике рассчитывают, что уже в 2021 году решение по этому вопросу будет принято. В дальнейшем будут оформлены меры господдержки, а в 2021—2022 годах начнется непосредственное возведение объектов альтернативной энергетики, отметил Каримов.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, по итогам 2019 года ульяновская область заняла первое место в рейтинге российской ассоциации ветроиндустрии (РАВИ) в части вовлечённости региона в развитие ветроэнергетики. На территории региона за счёт ветра производится до 10% от общей потребности области в электроэнергии.

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