Москва, , 13:18 — REGNUM Политика таргетирования инфляции, которую проводит Центральный банк РФ, дала стране хоть какой-то экономический рост. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 декабря заявил экономист Георгий Остапкович. Так он прокомментировал высказывание банкира Петра Авена о том, что таргетирование инфляции привело к проблемам с экономическим ростом и что последние годы оказались потерянными для экономики РФ.

«Если подходить к этому вопросу статистически, то он прав. Действительно, у нас среднегодовые темпы роста за последние 10−12 лет примерно 1%. Конечно, у страны с догоняющей экономикой темпы роста должны быть значительно выше среднемировых. А в это десятилетие среднемировые темпы были примерно 3,3−3,5%. Так что чисто статически Авен прав, — сказал Остапкович. — Однако надо учитывать, что Япония тоже стоит почти на нулях. Максимум роста 1%. Но никто не говорит, что это потерянные годы. Япония стагнирует уже лет 10−15. Но никто не говорит, что Япония не развивается. Ведь кроме роста экономики, есть еще ее развитие».

Кроме того, Остапкович категорически не согласился с выводами Авена по поводу таргетирования инфляции.

«Я считаю, что ЦБ РФ своей политикой и таргетированием инфляции дал хоть какой-то позитивный рост экономики. Если бы ЦБ РФ не проводил такую денежно-кредитную политику, то темпы роста РФ могли бы быть еще меньше. У нас за последнее время самая низкая и самая лучшая инфляция. И позитивный тренд на снижение ключевой ставки», — отметил экономист.

Как полагает экономист, не исключено, что у Авена как у руководителя банка просто есть свои претензии к ЦБ РФ.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Алексей Зубец заявил, что те экономические результаты, которых добилась Россия за последние годы, никак не позволяют говорить о «потерянных годах».

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