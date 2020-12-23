Сеул, , 13:13 — REGNUM Автопредприятие Hyundai планирует приостановить работу на своем заводе «Асан» в Южной Корее. Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на источник в компании.

Приостановка работы предприятия будет проведена с 30 декабря 2020 до 6 января 2021 года. По данным журналистов, чтобы обеспечить стабильные объемы производства автомобилей график работы завода корректируется в конце года и в сезон новогодних праздников.

Во время корпоративного отпуска на автопредприятии запланированы работы по настройке линий для сборки машин с электрическим силовым агрегатом.

Ранее компания Hyundai представила новый бренд HTWO, под которым будут собираться двигатели на водородных топливных элементах.

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