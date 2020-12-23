Оренбург, , 13:10 — REGNUM В Оренбурге возбуждено уголовное дело из-за невыплаты заработной платы сотруднику одного из ООО. Об этом сообщает региональное управление СКР.

По данным следователей, гражданину задолжали более чем за шесть месяцев — с июля 2019-го по февраль 2020 года. При этом возможность выплатить деньги была. Всего сотруднику задолжали 255 тыс. рублей

Сейчас по делу идут следственные действия. Отметим, в России имеется практика, когда такие уголовные дела закрывают после расчёта с сотрудниками. Возможно, шанс избежать судимости есть и у представителей этого оренбургского ООО.