Москва, , 13:07 — REGNUM Газопровод «Северный поток — 2» является приоритетным для России проектом, заявил 23 декабря пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Это приоритетный проект и мы продолжаем работать над его реализацией», — сказал представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, газопровод «Северный поток — 2» практически завершён. Об этом 17 декабря заявил президент России Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции.

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год из России по дну Балтийского моря до Германии. В последний год проект столкнулся с серьёзным санкционным давлением со стороны США.

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