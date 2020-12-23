Киев, , 13:06 — REGNUM Ключевым фактором падения ВВП Украины является постоянное сокращение инвестиций, говорится в комментарии национального банка страны, обнародованного сегодня, 23 декабря.

Украинский Нацбанк отмечает, что уменьшение валового накопления основного капитала углубилось до 23,8% в годовом измерении и наблюдалось почти во всех видах деятельности, несмотря на улучшение финансовых результатов предприятий.

«Бизнес воздерживался от инвестиций вследствие распространения заболеваемости и неопределенности относительно развития пандемии», — констатирует регулятор.

Также отмечается, что в значительной степени падению ВВП способствовал урожай этого года, который был хуже прошлогоднего.

Нацбанк Украины считает, что в четвертом квартале 2020 г. ухудшение эпидемической ситуации и усиление карантинных ограничений будут сдерживать восстановление экономики. В комментарии подчеркивается, что высокочастотные индикаторы свидетельствуют об ухудшении потребительских настроений и деловых ожиданий, хотя внешняя конъюнктура остается преимущественно благоприятной для украинских предприятий.

ИА REGNUM напоминает, что в правительстве ожидают, что по итогам года падение ВВП не должно превысить 5%, хотя по прогнозам МВФ, украинская экономика в этом году сократится на 7,2%.