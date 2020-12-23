Саратов, , 13:28 — REGNUM Депутаты Саратовской областной думы приняли 23 декабря в двух чтениях поправки в закон о региональном бюджете на 2020 год и плановый период 2021—2022 годов. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе парламента области.

Деньги Юлия Комбакова © ИА Красная Весна

В текущем году доходы и расходы бюджета Саратовской области возросли еще на 424,8 млн рублей за счет поступления федеральных средств. Большая часть из них будет направлена на выплату врачам и борьбу с коронавирусной инфекцией, в том числе на приобретение лекарств, для получения препаратов пациентам, получающим помощь от COVID-19 в амбулаторных условиях. Так, с учетом регионального софинансирования на дополнительные выплаты, выплаты компенсаций за неиспользованный отпуск, выплаты стимулирующего характера медикам, оказывающим помощь больным с коронавирусной инфекцией депутаты решили направить порядка 388,4 млн рублей.

Остальные средства перераспределят на сферу сельского хозяйства и на реализацию проекта «Формирование комфортной городской среды», на возмещение затрат лесохозяйственных учреждений на мероприятия по тушению лесных пожаров в области.

ИА REGNUM ранее сообщало, правительство Саратовской области приняло решение о единовременной выплате медработникам, осуществляющим помощь пациентам с коронавирусом. Врачи получат по 12 тыс. рублей, по 8 тыс. рублей — средний медицинский персонал, водители скорой помощи и младший медицинский персонал — по 4 тыс. рублей.

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