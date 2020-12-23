Москва, , 13:00 — REGNUM Отечественная валюта 23 декабря с начала торговой сессии укрепляется по отношению к доллару США, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

Доллар и рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Это обусловлено, с одной стороны, ростом нефти. Brent вернулась выше $50 за баррель. Однако локальный рост цены на черное золото вызван скорее техническими причинами нежели фундаментальными.

С другой стороны, активность торгов на мировых финансовых рынках снижается в преддверии праздников, что также благотворно влияет на национальную валюту.

На этом фоне пара доллар/рубль продолжит консолидироваться вблизи диапазона 75−76, где, скорее всего, завершатся торги на текущей неделе. При этом рост рубля будет сдерживаться слабостью рынка энергоносителей и присутствие санкционных рисков.

Не исключено, что после инаугурации Джо Байдена санкционное давление на Россию может резко возрасти.

При этом, новые ограничения могут распространиться на российский суверенный долг. Это будет означать запрет инвестирования в российские ОФЗ для зарубежных инвесторов», — считает эксперт.

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