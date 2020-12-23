Москва, , 12:52 — REGNUM Ключевые события в российской атомной промышленности в этом году — это празднование ее 75-летия, пуск первого блока Белорусской АЭС и пуск второго блока новой Ленинградский АЭС-2. Об этом в интервью ИА REGNUM рассказал заместитель директора Института ядерной физики и технологии Национального исследовательского ядерного университета МИФИ, доктор физико-математических наук, профессор Георгий Тихомиров.

По его словам, отрасль развивается. «Показательно, что, скорее всего, в 2020 году будет установлен очередной рекорд по выработке электричества на АЭС России (более 214 млрд кВт-час) и доля электрогенерации на АЭС вплотную приблизится к 20%», — подчеркнул ученый, обратив внимание на продолжение реализации проекта «Прорыв», направленного на сокращение образования радиоактивных отходов при производстве электроэнергии, и строительство реактора МБИР в Димитровграде (Ульяновская область), задачей которого будут включать проведение реакторных и послереакторных исследований, производство электроэнергии и тепла, отработку новых технологий производства радиоизотопов и модифицированных материалов.

Активно развиваются новые бизнесы госкорпорации «Росатом», продолжил эксперт, напомнив, что портфель заказов на строительство АЭС за рубежом включает несколько десятков энергоблоков.

Отвечая на вопрос о задачах, которые стоят перед атомной отраслью, Тихомиров обратил внимание на то, что в 2020 году президент России подписал Указ № 270 от 16 апреля 2020 года о развитии техники, технологий и научных исследований в области использования атомной энергии в Российской Федерации. В этом указе определены основные направления развития отрасли на период до 2024 года: разработка технологий двухкомпонентной атомной энергетики на базе реакторов на быстрых нейтронах для создания на их основе конкурентоспособных на мировом рынке ядерных энергокомплексов, создание современной экспериментально-стендовой базы для разработки технологий двухкомпонентной атомной энергетики с замкнутым ядерным топливным циклом, разработка технологий управляемого термоядерного синтеза и инновационных плазменных технологий, разработка новых материалов и технологий для перспективных энергетических систем, проектирование и строительство референтных энергоблоков атомных электростанций, в том числе атомных станций малой мощности.

Профессор МИФИ также выделил неэнергетические направления развития атомпрома: цифровые технологии, ядерная медицина, новые материалы. «Например, эпидемия COVID-19 показала важнейшую роль цифровых технологий для бесперебойной работы всех служб госкорпорации», — отметил заместитель директора Института ядерной физики и технологии.