Москва, , 12:57 — REGNUM Стоимость трех моделей авто китайской компании Geely в России выросла на 15 — 50 тыс. рублей или на 1,1 — 4,3% по сравнению с прежними ценами. Об этом 23 декабря сообщается на сайте «Цена Авто».

Отмечается, что повышение цен коснулось самых продаваемых в России моделей Geely — это кроссоверы Atlas, Coolray и Emgrand X7. При этом компактный кроссовер GS и новый кроссовер Tugella продаются по прежним ценам.

Отмечается также, что кроссовер Emgrand X7 лишился начальной комплектации. Теперь стоимость модели стартует от 1 154 990 рублей, а топовая версия стоит 1 389 990 рублей.

Geely Atlas подорожал на 20 тыс. рублей. На авторынке России автомобиль теперь продается по цене от 1 294 990 до 1 839 990 тыс. рублей.

Больше всего подорожал кроссовер Coolray — на 50 тыс. рублей. Диапазон цен на эту модель теперь составляет от 1 219 990 до 1 594 990 рублей.

Напомним, с января по ноябрь 2020 года на российском авторынке было продано на 69% больше автомобилей Geely, чем за аналогичный период 2019 года. Всего за одиннадцать месяцев в России дилеры китайской марки продали 13 772 автомобиля.

Читайте также: Названы самые продаваемые модели автомобилей в России