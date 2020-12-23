Москва, , 12:49 — REGNUM Вопрос доведения газа до конечных потребителей больше всего интересует жителей России в сфере энергетики, заявил 23 декабря пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Представитель Кремля на церемонии вручения премии «МедиаТЭК» рассказал об обращениях российских граждан, которые были получены во время подготовки к ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в 2020 году.

«Люди в основном обращаются на прямую линию к президенту только тогда, когда что-то не так. В основном это, конечно, крик о помощи, — сказал Песков. — Я бы в этом году, наверное, поставил на первое место проблему «последней мили» (вопрос доведения газа до конечных потребителей) в газификации».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на ежегодной пресс-конференции главы государства жители деревень Коммуна и Мясоедово Вяземского района Смоленской области сообщили, что газовые трубы высокого давления подвели ещё в 2015 году, но до деревень газ так и не дошёл. Путин заявил, что эту проблема будет решена.

Президент, отвечая на вопрос, отметил, что в 2020 году Газпромом вложено в газификацию регионов 22 млрд рублей, объём газификации сельских территорий в 1,7 раза превышает объёмы газификации городских территорий.

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