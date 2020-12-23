Киев, , 12:44 — REGNUM Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» в декабре установила оптовую цену на газ для производителей тепловой энергии на уровне 6,013 грн за кубометр «голубого топлива».

Об этом говорится в сообщении компании, передает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 23 декабря.

Нынешняя цена газа для теплокоммунэнерго озвучена без учета НДС и расходов на транспортировку газа по магистральным и распределительным трубопроводам, и она на 13,5% выше, чем была в ноябре. «Нафтогаз» объясняет подорожание ситуацией на европейском рынке газа.

«Цена газа для производителей тепла рассчитывается в соответствии с постановлением кабинета министров Украины… с учетом изменений котировок (цен) на европейских газовых хабах», — говорится в сообщении.

«Нафтогаз» напоминает, что для производителей тепловой энергии компания поставляет газ в рамках специальных обязательств (ПСО), которые действуют до мая 2021 года. В сообщении отмечается, что средняя цена газа по ПСО в 2020 году составила 3813,10 грн (примерно 136 долларов) за 1 тыс. кубометров, и это на 28% ниже, чем средняя цена газа в прошлом году.

ИА REGNUM напоминает, что согласно официальной информации, группа компаний «Нафтогаз» за девять месяцев 2020 года получила 17 млрд грн чистого убытка. В компании отмечали, что на финансовые результаты повлияло значительное снижение цен на газ и увеличение объемов продаж газа.