Сеул, , 12:53 — REGNUM В ноябре 2020 года по Южной Корее мигрировали 610 тыс. человек, что на 7,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на Статистическую службу страны.

Эксперты отмечают, что рост темпов внутренней миграции в Южной Корее связан с увеличением спроса на покупку/продажу, а также аренду жилой недвижимости.

Известно, что самый большой отток населения наблюдался в Сеуле (9,5 тыс. человек), Тэгу (2 тыс. человек), Тэджоне (1,5 тыс. человек). А приток населения — в провинции Кёнгидо (11 тыс. человек), Седжоне (2,3 тыс. человек), провинции Канвондо (900 человек).

Количество мигрантов на 100 человек в стране оказалось 14,5%, что на 1,1% выше по сравнению с августом прошлого года.