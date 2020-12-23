Найроби, , 12:45 — REGNUM В рамках мер поддержки населения Кении в период пандемии коронавируса в ведущей телекоммуникационной компании страны объявили о снижении стоимости мобильных переводов. Об этом сообщает The Standard.

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«Руководствуясь рекомендациями Центрального банка Кении и принимая во внимание принципы ценообразования услуг мобильной связи, мы приняли решение снизить наши тарифы M-Pesa до 45% для небольших сумм транзакций», — сказал генеральный директор Safaricom Питер Ндегва.

Напомним, что в марте стоимость транзакций M-Pesа была временно отменена для стимулирования использования населением мобильных переводов.

«Это (снижение тарифов) было сделано с учетом истечения срока бесплатных транзакций M-Pesa, а также продолжающейся пандемии и экономических обстоятельств», — добавил он.

Кроме того, бесплатные транзакции между M-Pesa и банковскими счетами по-прежнему будут доступны для всех клиентов.

По словам сотрудников компании, снижение тарифов коснется более 90% всех операций клиента при отправке денежных средств.

«Снижение цен на тарифы будет постоянным и вступает в силу с 1 января 2021 года и позволит более чем 26,8 миллионам клиентов продолжать экономить всякий раз, когда они отправляют деньги», — сказал генеральный директор Safaricom.