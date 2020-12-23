Санкт-Петербург, , 13:16 — REGNUM Каким будет 2021 год в экономическом плане, пока предсказать сложно. Возможно, что вакцина от коронавируса остановит пандемию, градус оптимизма вырастет, тогда мировая экономика начнет ускоренно восстанавливаться. Но вероятнее всего другое, менее оптимистичное развитие событий. Об этом ИА REGNUM сказал доктор экономических наук, профессор СПбГУ Александр Лякин.

По его словам, в случае, если вакцина от COVID-19 сработает как надо, все бросятся компенсировать «потерянный» 2020 год. Инвесторы почувствуют вкус к риску, цены на нефть вырастут, рубль начнет укрепляться, а экономика — быстро восстанавливаться.

«Вероятность такого сценария я бы определил в 0,05», — пояснил Лякин, имея в виду максимальный показатель в 1 единицу.

Другая траектория возможна, если лопнет финансовый пузырь, который сейчас сформировался во всех активах — на фондовом рынке, в недвижимости и разве что только не в сырьевом секторе. Тогда ситуация будет развиваться совсем иначе.

«Процентные ставки вырастут, волна банкротств, прежде всего в финансовом секторе, новая волна спада, отток капитала, в общем, примерно так, как в 2009 году, — отметил эксперт. — Вероятность такого развития событий — 0,1».

Наконец, что кажется Александру Лякину наиболее вероятным — в экономике будет примерно то же, что уже видим в этом году: вялое восстановление, инфляция у верхней границы целевого уровня Банка России или чуть выше, зарплаты более-менее прежние или чуть ниже, границы закрыты.

И если в начале 2022 года Россия подойдет к уровню «докризисного» 2019 года, это будет неплохо, подытожил петербургский экономист.

Читайте ранее в этом сюжете: Экономист призвал Росстат разъяснить, что происходит с ценами на самом деле