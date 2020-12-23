Москва, , 12:26 — REGNUM Те экономические результаты, которых добилась Россия за последние годы, никак не позволяют говорить о «потерянных годах». Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 декабря заявил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец. Так он прокомментировал высказывание банкира Петра Авена, который сказал, что Россия потеряла годы с точки зрения изменения предпринимательской среды, инвестиций и экономического роста.

«Естественно, Авен сгущает краски, — сказал Зубец. — Во-первых, я бы задал вопрос господину Авену, который не последний человек в нашей стране: а что он лично сделал для того, чтобы не было этого потерянного десятилетия? Несмотря на то, что его банк полностью частный, он работает в тесной связи с правительством, и к голосу Авена там прислушиваются. Авен предлагал какие-то программы развития? Он был автором каких-либо прорывных инвестиционных проектов? Что он сделал?»

Во-вторых, как полагает Зубец, если взглянуть на динамику благосостояния населения, то за эти 10 лет оно выросло — за последние пять лет частный автопарк вырос больше чем на 10%.

«Если взять жилую площадь, приходящуюся на 1 человека, то она тоже выросла. То есть люди стали жить лучше. Количество тех, кто может себе позволить съездить за границу (выездной туристической поток), тоже увеличилось, — сказал Зубец. — Рентабельность бизнеса в развитых странах составляет единицы процентов. И весь Запад живет так на протяжении десятилетий. Суперденьги делаются только на фондовом рынке. А нормальный бизнес — это не очень доходная история. Там есть жесткая конкуренция, которая не позволяет задирать цены на продукцию. Отсюда падение маржи в бизнесе. Что касается снижения темпов роста, то надо понимать, что в 1990-е годы и начале 2000-х годов это либо растущая нефть, либо заимствование технологий».

Иными словами, как пояснил Зубец, РФ очень долго развивалась ускоренными темпами за счет цен на нефть и догоняющего развития.

«По уровню технологического развития мы на сегодняшний день находимся на уровне западных стран. По уровню связи, по уровню проникновения IT мы опережаем многие западные страны. То есть на Западе больше не осталось технологий, которые можно было бы взять, перенести в Россию, построить новый рынок. То есть то, что темпы роста в РФ снизились, свидетельствует о том, что мы догоняем Запад», — полагает Зубец.

По его словам, быстрыми темпами — по 6% в год — растут только бедные страны.

«Если же мы говорим о развитии машиностроения, то пусть господин Авен посмотрит цифры Всемирного банка по развитию машиностроительной отрасли в РФ. Там всегда был рост, и он велик. Также в РФ со времен НЭПа никогда не было более благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства, чем сейчас. И когда нам рассказывают, что малый бизнес весь умер, то это не так», — подытожил Зубец.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Михаил Делягин объяснил, что высказывания Авена очень ярко показывают классовый характер российского общества.

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