Москва, , 12:17 — REGNUM С мнением банкира Петра Авена стоит согласиться. Подавление инфляции всегда бьет по экономическому росту. Россия не стала здесь исключением, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

«Это, так сказать, неизбежное зло. При этом не стоит забывать, что инфляция это налог на всё общество, в том числе на наименее обеспеченные слои.

В России сохранялся очень низкий уровень инвестиций — порядка 20% ВВП, для России цифра недостаточная. Это ударило по росту экономики.

В значительной степени дефицит инвестиций это результат санкций, то есть плата за геополитику и суверенитет.

Не стоит забывать и про обвальное падение цен на энергоносители в 2014 году. При этом качество жизни россиян, которое трудно измерить в цифрах макростатистики, сильно выросло. Общество быстро переходит на цифру.

В вопросах онлайн-сервисов, доступности интернета и сотовой связи, различных цифровых услуг Россия занимает далеко не последнее место в мире.

Ожидается, что снижение ВВП в 2020 году может составить около 4%. Однако у экономики России есть неплохие шансы восстановиться по итогам будущего, 2021 года», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, последние годы оказались для России «потерянными» с точки зрения экономического рост, считает председатель совета директоров «Альфа-банка» Пётр Авен.

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