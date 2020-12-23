Пекин, , 12:08 — REGNUM Пошлины на импорт 883 видов товаров снижают власти КНР, изменение начнёт действовать с 1 января 2021 года. Об этом говорится в заявлении Комитета по таможенным тарифам при Госсовете КНР, опубликованном 23 декабря.

Ввозные пошлины скорректированы на редкоземельные металлы, лекарства и сырьё для их производства, продукцию деревообрабатывающей промышленности, автомобильные и авиационные детали, запчасти, комплектующие и оборудование.

В список также попали некоторые категории бытовой техники и оборудования, включая оборудование для сотовой, мобильной и интернет-связи, а также одежда.

В ведомстве добавили, что с 1 июля 2021 года снизят тарифы на 176 информационных продуктов и видов услуг. Изменения запланированы для стран, пользующихся режимом наибольшего благоприятствования.