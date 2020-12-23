Москва, , 11:48 — REGNUM Когда банкир Пётр Авен говорит о «потерянных» для российской экономики годах, то он ведет себя точно так же, как глава Счетной палаты Алексей Кудрин, порицающий правительство за реализацию той политики, которую сам же Кудрин и разработал. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 декабря заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Так он прокомментировал интервью Петра Авена, в котором тот посетовал на плохое состояние российской экономики.

«Он прав. Но он прав точно так же, как прав Кудрин, который регулярно и систематически критикует правительство за реализацию той политики, которую он разработал. Точно так же и Пётр Авен, который исповедует либеральную идеологию, страшно обижен на правительство за то, что оно так наглядно демонстрирует последствия его, Авена, либеральной идеологии. У нас абсолютно либеральная социально-экономическая политика. Но либерализм больше не работает. Он не помогает даже грабить», — сказал Делягин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в интервью РБК Авен заявил о том, что последние годы оказались для России «потерянными» с точки зрения развития бизнес-среды, инвестиций и экономического роста.

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