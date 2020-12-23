Барнаул, , 11:44 — REGNUM В последний день уходящего 2020 года, 31 декабря, пассажирский транспорт Барнаула будет работать в штатном режиме. Об этом сегодня, 23 декабря, сообщил официальный телеграмм канал городской мэрии.

Также отмечается что уже 1 января число утренних рейсов и плановое количество автобусов будет сокращено на 60%. В последующие дни — 2 и 3 января — транспорт будет ходить по расписанию выходного дня с сокращением планового количества автобусов на 40%.

С 4 по 10 января транспорт будет работать согласно действующему расписанию выходного дня, интервал движения составит порядка 15 минут.

Как уже сообщало ИА REGNUM, из-за сложной ситуации с распространением коронавирусом в Алтайском крае запретили массовые новогодние мероприятия, а также снежные горки для детей.

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