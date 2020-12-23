Душанбе, , 11:42 — REGNUM По итогам января—ноября 2020 года оборот розничной и оптовой торговли в Таджикистане составил 28,9 млрд сомони ($2,54 млн), что на 7,3% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. Об этом 23 декабря сообщает агентство «Авеста» со ссылкой на министерство экономического развития и торговли.

По данным ведомства, на продовольственных, вещественных и смешанных рынках в Таджикистане реализовано товаров на сумму более 10,1 млрд сомони ($887 млн), что составляет 41,6% от общего объема розничной торговли.

На долю продовольственных товаров приходится 49,1% от общего товарооборота, на долю непродовольственных — 50,9%. Среди всех товаров набольшая доля приходится на нефтепродукты — 15,9% и животных — 7,6%.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам января—ноября 2020 года объем платных услуг в Таджикистане составил 11,622 млрд сомони ($1,03 млрд), что на 2,7% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

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