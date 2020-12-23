Москва, , 11:22 — REGNUM Компания «Российские железные дорогие» предоставит 50-процентные скидки на импортные перевозки плодоовощной продукции из Узбекистана и Таджикистана, сообщили в пресс-службе ОАО РЖД.

Сниженные тарифы будут действовать с 1 января по 31 декабря 2021 года. Скидка действует на перевозки в рефрижераторном подвижном составе АО «Узбекистон темир йуллари» (Узбекистанские железные дороги) и ГУП «Рохи охани Точикистон» (Таджикистанские железные дороги).

С 1 июля по 31 октября 2021 года будет действовать скидка в 41% на перевозки плодоовощной продукции внутри России. Льготная ставка распространяется на перевозки со станций Приволжской и Северо-Кавказской железных дорог на станции Куйбышевской, Московской, Октябрьской, Горьковской и Свердловской железных дорог.