Москва, , 11:36 — REGNUM Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров сообщил, что он не намерен продавать свою компанию. Он написал об этом 23 декабря в своем Telegram-канале.

«Мы не собираемся продавать компанию, как это сделали основатели WhatsApp», — сообщил Дуров.

Также он отметил, что пользователям в мире Telegram нужен в качестве независимого проекта, в котором уважают права пользователей и обеспечивают высокое качество сервиса.

«Telegram должен и дальше служить образцом технологической компании, которая стремится к совершенству и целостности. Печальные примеры наших предшественников показывают, что это невозможно в составе крупной корпорации», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 декабря стало известно, что функция голосовых и видеозвонков будет добавлена в приложение мессенджера WhatsApp для настольных компьютеров в 2021 году.

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