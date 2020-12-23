Самара, , 11:16 — REGNUM Итоги регионального конкурса «Экспортер года» подвели в Самаре. Об этом 23 декабря сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

По сообщению пресс-службы ведомства, 22 декабря в Самаре прошло награждение лучших экспортеров региона среди субъектов среднего и малого предпринимательства. Условия для увеличения объемов экспорта местных производителей в области создаются в рамках реализации национальных проектов «Международная кооперация и экспорт» и «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Лучших экспортеров определяли по нескольким номинациям: в сфере услуг, АПК, промышленности, высоких технологий, и в номинации «Прорыв года». Всего было выделено 12 предприятий региона.

По словам министра экономического развития и инвестиций области Дмитрия Богданова, в текущем году при поддержке Центра поддержки экспорта региона были заключены 79 экспортных контрактов, а объем поддержанного экспорта составил 2,5 млрд рублей. Всего услугами центра воспользовались свыше 380 предприятий.

Первое место в номинации «Экспортер года в сфере высоких технологий» заняло ООО «Альтернативные экологические проекты»: предприятие разрабатывает инновационные технологии по переработке жидких отходов с получением органических удобрений и очищенной воды, а также занимается производством и разработкой высокотехнологичного оборудования. Организация производит и реализует органические удобрения. Сотрудники компании запустили два комплекса по производству удобрений во Вьетнаме, кроме этого компания получила заказы на проектирование и поставку оборудования в Сербию и Болгарию. А сейчас внедряются технологии в Казахстане и Чехии.

Второе место в номинации «Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса» заняло ООО «Мельсервис». Это предприятие производит и продает мукомольное оборудование, а за рубеж поставки осуществляет на протяжении более трех лет. При этом объем внешнеторговой деятельности организации составляем порядка 250 млн рублей в год.

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