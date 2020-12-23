Барнаул, , 11:08 — REGNUM Промышленность в Алтайском крае, несмотря на эпидемию коронавируса и последовавшие вслед за ней масштабные ограничительные мероприятия, последовательно развивается. Более того, как сообщил сегодня, 23 декабря, губернатор региона Виктор Томенко, по объемам инвестиций в промышленность текущий год станет одним из наиболее успешных за последние 10 лет. Его слова цитирует пресс-служба краевого правительства.

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Ещё в 2018 году объемы промышленного производства в Алтайском крае составили 385 миллиардов рублей, а в 2020 году регион рассчитывает выйти на рубеж в 430 миллиардов рублей, пояснил Виктор Томенко.

«При этом объемы инвестирования за два последних года — 2018-й и 2019-й — составили 25 миллиардов рублей, еще более 13 миллиардов рублей ожидаем в этом году. 2020 год по объемам инвестиций в промышленность за последние 10 лет будет наиболее успешным», — отметил глава края.

Большие надежды, по его мнению, возложены на работу созданного в Рубцовске нового промышленного технопарка «Юг Алтая». На эти цели из федерального бюджета направлено 500 миллионов рублей, еще 100 миллионов рублей составят частные инвестиции.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в 2019 году промышленность Алтайского края развивалась умеренными темпами. Индекс промышленного производства составил 101,2%, объем отгруженной продукции достиг 398,8 млрд. рублей, что на 8,5% выше объемов 2018 года. В 2018 году эти показатели были 100,5% и 367,6 млрд. рублей соответственно.

Наиболее высокие темпы роста в 2019 году продемонстрировали металлургическое производство (166,6%), производство готовых металлических изделий (118,7%), производство электрического оборудования (113,1%) и производство текстильных изделий (110,2%).