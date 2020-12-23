Копенгаген, , 10:59 — REGNUM Баржа-трубоукладчик «Фортуна» может приступить к укладке трубопровода «Северный поток — 2» в исключительной экономической зоне Дании с 15 января 2021 года. Об этом сообщили в Датском морском управлении.

Отмечается, что в строительстве газопровода также будут задействованы российские суда «Мурман» и «Балтийский исследователь» и другие суда обеспечения, которые будут укладывать трубы по двум параллельным веткам газопровода.

В этой связи вокруг судов будет организована временная запрещенная зона в несколько сотен метров.

Как сообщало ИА REGNUM, газопровод «Северный поток — 2» практически завершён. Об этом 17 декабря заявил президент России Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции.

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год из России по дну Балтийского моря до Германии. В последний год проект столкнулся с серьёзным санкционным давлением со стороны США.

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