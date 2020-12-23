Чебоксары, , 10:58 — REGNUM В Чебоксарах планируют поднять плату за проезд в общественном транспорте. Более всего цены могут вырасти за билет в троллейбусе. Соответствующий проект постановления разработала администрация Чебоксар, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Согласно проекту, стоимость проезда в троллейбусе при безналичной оплате предлагается повысить с нынешних 20 рублей до 22 рублей (+10%), при оплате в салоне транспорта — с 22 рублей до 26 рублей (+18,2%). Таким образом, при оплате транспортной картой билет может подорожать на 2 рубля, при безналичной оплате — на 4 рубля.

В автобусах и маршрутках чиновники предлагают увеличить стоимость проезда на 2 рубля: при безналичной оплате — с 21 рубля до 23 рублей (+9,5%), при наличной оплате — с 25 рублей до 27 рублей (+8%).

Как сообщало ИА REGNUM, вопрос о повышении платы за проезд в общественном транспорте был поднят на планёрке в мэрии Чебоксар в ноябре 2020 года. Чиновники тогда ссылались на пандемию коронавируса и убыточность перевозок, а троллейбусное управление в очередной раз пригрозило властям банкротством. Обращение о повышении стоимости проезда также поступило от автобусных перевозчиков, которые жаловались на то, что лизинговые компании не дают послаблений, и компаниям нечем платить.

Напомним, в последний раз стоимость проезда повышалась в Чебоксарах в сентябре 2019 года на 2 рубля.

Читайте ранее в этом сюжете: В Чебоксарах из-за коронавируса может подорожать проезд в транспорте