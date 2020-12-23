Москва, , 10:44 — REGNUM В 2020 году жители РФ решили потратить меньшую сумму на подарки к Новому году, так как их благосостояние снизилось из-за последствий ограничительных мер, которые вводились весной. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 декабря заявила доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Скрыль. Так она прокомментировала новость о том, что, согласно опросам, большинство жителей России (75%) планируют потратить в 2020 году не более 5 тыс. рублей на новогодние подарки.

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"Причиной такой статистики о состоянии кошельков российских граждан является снижение их благосостояния ввиду последствий ограничительных мер, введенных весной 2020 года, — сказала Скрыль. — Но, с другой стороны, сумма на новогодний подарок, равная 5 тыс. рублей, не выглядит тревожно, потому что для регионов, где уровень заработной платы в среднем 35−40 тыс. рублей, данная цифра вполне приемлема. Здесь может появиться другая проблема: опрос не показывает мнение респондентов, за свои или кредитные средства готовы они купить новогодний подарок. Вероятно, большая часть покупок будет сделана в кредит».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, больше всего (от 10 тыс. рублей) выделят на подарки жители Москвы, Поволжья, Сибири и юга России.