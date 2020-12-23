Москва, , 10:43 — REGNUM Пандемия коронавируса негативно отразилась на мировой отрасли сжиженного природного газа (СПГ), сообщили 23 декабря в российской госкорпорации «Газпром».

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«Пандемия новой коронавирусной инфекции негативно отразилась на перспективах развития мировой отрасли СПГ, прогноз ввода новых мощностей по его производству в мире снижен», — сообщили в компании.

При этом в компании уточнили, что, как ожидается, в будущем спрос на СПГ продолжит расти, а Россия обладает достаточным ресурсным потенциалом для наращивания производства сжиженного природного газа.

Как сообщало ИА REGNUM, в отчёте Газпрома за второй квартал 2020 года по стандартам РСБУ было указано, что за период с апреля по июнь доля российского газа на европейском рынке снизилась до 27,8%. По этому показателю Газпром всё равно обходит всех конкурентов. В 2018 году компания занимала 36,6% указанного рынка.

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