Москва, , 10:43 — REGNUM Власти РФ должны начать выравнивать условия ипотечного кредитования для всех сегментов рынка жилой недвижимости. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 декабря заявила заместитель директора Института налогового менеджмента и экономики недвижимости НИУ ВШЭ Татьяна Школьная.

«Рынок ипотеки — не «вещь в себе», а инструмент развития рынка жилой недвижимости. Для того, чтобы раскрыть этот потенциал в полной мере, важно сделать следующие шаги, — сказала Школьная. — Определить в понятных для всех величинах критерии доступности и качества жилья, начиная с качества планирования проектов развития территорий. Методики известны, отечественные наработки есть, и для их внедрения требуется лишь воля регуляторов. Если нет четких критериев и контроля за их соблюдением в рамках конкретных проектов, то любые меры поддержки рынка могут приводить к росту объемов ввода жилья при одновременном снижении качества среды для жизни, а также к росту объемов кредитования при одновременном снижении доступности жилья».

По словам эксперта, в настоящее время в РФ наблюдается картина, когда основными бенефициарами льготных программ по ипотеке становится не население, а девелоперы, которые строят больше, но вовсе необязательно качественнее своих конкурентов.

«Надо начинать выравнивать условия ипотечного кредитования для всех сегментов рынка жилой недвижимости: строящихся многоквартирных домов, вторичного жилья и ИЖС. Эта мера усилит конкуренцию, будет сдерживать рост цен и неминуемо приведет к повышению качества», — пояснила Школьная.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство РФ призвали воздержаться от резкого сворачивания программы льготной ипотеки.

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