Москва, , 10:40 — REGNUM Потенциал резкого роста размера ипотечных кредитов в 2021 году близок к исчерпанию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 декабря заявил член генсовета «Партии Роста», гендиректор группы компаний «Доверие» Дмитрий Панов.

«Это обусловлено рядом социально-экономических факторов. Во-первых, продлением до июля 2021 года программы льготного ипотечного кредитования, которое наряду со снижением ключевой ставки ЦБ РФ позволит охладить наблюдавшийся в мае-ноябре этого года ажиотажный спрос на первичное жилье, — сказал Панов. — Во-вторых, это вызванный действующей программой льготной ипотеки рост цен квадратного метра, в отдельных регионах достигавший 15−20% за полгода реализации программы. Весь положительный эффект, достигаемый за счет снижения процентной нагрузки на заемщика, нивелируется выросшей стоимостью недвижимости. В-третьих, это продолжающееся падение реальных доходов населения, которое, по оценкам экспертов, может составить свыше 4% по итогам 2020 года».

По словам Панова, в условиях падения платежеспособного спроса доля расходов на текущее потребление растет, а доля затрат домохозяйств на сбережения и инвестиции, наоборот, падает.

«Именно с падением доходов населения в условиях повышения доступности ипотеки и связан главный риск рынка ипотечного кредитования в следующем году», — сказал Панов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что в 2021 году в РФ средняя сумма ипотечного кредита не будет резко расти, более того, возможно ее плавное снижение на 10−15% за счет снижения стоимости квадратного метра.

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