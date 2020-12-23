Степанакерт, , 10:42 — REGNUM Причиненный экономике Нагорно-Карабахской Республики (НКР) во время последних военных действий в регионе ущерб сравним с объемом ее ВВП за несколько лет. Об этом 23 декабря сообщил государственный министр НКР Григорий Мартиросян.

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"Урон, причиненный противником, просто огромен. Сейчас ведутся работы с тем, чтобы дать ему оценку в денежном выражении, но уже можно сказать, что он сопоставим с объемом ВВП республики за несколько лет», — заявил он в интервью РИА Новости.

Также Мартиросян добавил, что в первую очередь урон был нанесен таким сферам, как сельское хозяйство и энергетика, и уточнил, что, по его мнению, жители НКР оказались «на грани гуманитарного кризиса».

Кроме того, государственный министр НКР рассказал, что нанесенным военными действиями ущербом в первую очередь оказались затронуты объекты инфраструктуры и частная собственность жителей республики.

«Из-за того, что большая часть территорий в результате военных действий отошла противнику или была захвачена, наша экономика лишилась большей части сельскохозяйственных земель и объектов энергетики. Не говоря о том, что большая часть собственности граждан — объекты недвижимости, личная и сельскохозяйственная техника — также была либо уничтожена, либо осталась вне нашего контроля», — подчеркнул он.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Минобороны РФ сообщили, что подразделения российских инженерных войск завершают разминирование северной окраины Степанакерта (Нагорный Карабах).