Москва, , 10:33 — REGNUM По итогам 2020 года самой недорогой новой машиной иностранного автопроизводителя в России стала модель Datsun on-DO. Об этом 23 декабря сообщается на сайте CarsWeek.

Несмотря на то, что сборка новых моделей Datsun в России уже прекратилась, запасов автомобилей на складах у дилеров хватит до марта 2021 года. Стоит седан on-DO в комплектации Access 531 тыс. рублей. При этом воспользовавшись всеми скидками можно рассчитывать на сумму в 431 тыс. рублей.

На втором месте по стоимости среди иномарок оказался хэтчбек Datsun mi-DO, который по своему техническому оснащению и опциям повторяет седан on-DO. Тем не менее дилеры оценивают его дороже — он стоит 554 тыс. рублей (с учетом скидок 454 тыс. рублей).

На втором месте в списке — французская модель Renault Logan. Самая дешёвая комплектация этого автомобиля стоит 675 тыс. рублей. Тройку лидеров замыкает кроссовер Lifan X50. Эта модель стала самым бюджетным иностранным кроссовером, представленным в России. Его стоимость начинается от 689,9 тыс. рублей (с учётом всех скидок 573 202 рубля).

Напомним, на начало второго полугодия текущего года в РФ числилось 17 млн легковых автомобилей, произведенных иностранными компаниями. Больше всего в стране было зарегистрировано импортных машин из Японии — 7 млн экземпляров.

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