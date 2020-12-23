Москва, , 10:31 — REGNUM Рубль 23 декабря приостановил своё ослабление, наблюдавшееся в начале недели почти до 76 руб./доллар, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик «ТелеТрейд» Марк Гойхман.

«И это несмотря на то, что нефтяные котировки опустились ниже принципиального психологического и технического рубежа $50 за баррель нефти марки Brent.

Но в то же время на курс российской валюты влияют и другие факторы. Подрастают фондовые индексы на торгах в Азии на 0,3−0,6% как индикаторы склонности к рискам.

В свою очередь доллар ослабляется к основным валютам на 0,2% — до 90,3 пунктов по индексу доллара USDX. Это привело и к укреплению рубля в начале торгов на Мосбирже до 75,50 руб./доллар.

В течение дня инвесторы обратят внимание на статистические данные по инфляции в США и запасам нефти в США, что воздействует на котировки доллара и «чёрного золота».

Кроме того, важной может быть информация по поводу распространения коронавируса и его нового штамма в Европе, по карантинным мерам и вакцинации.

В течение дня наиболее вероятный диапазон движения курса — 75−75,80 руб./доллар», — считает эксперт.

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