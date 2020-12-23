Москва, , 10:25 — REGNUM В ноябре 2020 года в Москве зарегистрировано 12 346 договоров долевого участия в строительстве, сообщили 23 декабря в пресс-службе управления Росреестра по столице.

Новостройка ночью Кульчицкий Александр © ИА Красная Весна

По сравнению с октябрём 2020 года, когда зарегистрировали 13 178 ДДУ, произошло снижение на 6%. При этом в ноябре 2019 года зарегистрировали 7307 договоров, рост составил 69%.

За 11 месяцев 2020 года зарегистрировали 96 170 договоров долевого участия, что чуть выше, чем с января по ноябрь 2019 года — 95 879.

Однако тенденции на рынке жилой и нежилой недвижимости различаются. На первичном рынке жилья в ноябре 2020 года заключено 8620 ДДУ, это на 13% меньше, чем месяцем ранее, когда было заключено 9895 договоров.

В то же время на рынке нежилой недвижимости обновился рекорд — 3726 договоров. Это на 13% выше показателя октября 2020 года.