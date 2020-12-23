Найроби, , 10:20 — REGNUM Депутаты парламента Кении проголосовали за отмену налоговых льгот, введённых в начале апреля, чтобы помочь гражданам справиться с последствиями пандемии коронавируса. Об этом сообщает BBC Swahili.

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Депутаты заявили, что введённые меры по сокращению налогов для граждан не являются «устойчивыми».

На прошлой неделе министр финансов Кении объявил, что страна потеряла почти 600 миллионов долларов США доходов со введения налоговых льгот.

Этот шаг депутатов поразил и возмутил жителей страны, по словам которых, пандемия опустошила экономику, из-за чего миллионы людей потеряли работу, а тысячи предприятий закрылись навсегда.

Напомним, что президент Кении Ухуру Кеньятта объявил об облегчении налоговой нагрузки населения всего через несколько недель после того, как в стране был зарегистрирован первый случай заражения коронавирусом.

Среди введённых мер — снижение налога на прибыль, налога на добавленную стоимость и корпоративного налога на сумму от 2% до 5%.

Данные меры должны были смягчить убытки простых граждан Кении и бизнесменов, которые пострадали от пандемии, затронувшей туристический и сельскохозяйственный секторы, являющиеся основой экономики страны.

Кения также сталкивается с увеличение числа проблем в сфере здравоохранения, поскольку в стране регистрируют прирост случаев заболевания коронавирусом на фоне забастовки врачей.

Врачи выступают против плохих условий труда и отсутствия средств индивидуальной защиты (СИЗ).

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