Махачкала, , 10:16 — REGNUM Врио главы Дагестана Сергей Меликов, проанализировав за три месяца исполнения своих обязанностей ситуацию в регионе, определил три направления его развития. Об этом глава республики заявил накануне, 22 декабря, в рамках совещания в правительстве региона.

Первое направление развития — нивелирование ранее возникших рисков в сфере топливно-энергетического комплекса, ЖКХ, земельных отношений, территориального планирования, а также в таких сферах, как образование, здравоохранение и строительство.

«Все упущения, которые были допущены не предыдущим руководством, а много лет назад, сегодня нужно исправлять. Не решив эти вопросы, мы дальше развиваться не сможем», — цитирует Меликова его пресс-служба.

Второй пункт связан с реализацией национальных проектов, исполнение которых, по мнению врио главы Дагестана, способствует социально-экономическому развитию региона. Третье направление — это реализация проектов, которые для республики «жизненно необходимы» в таких областях, как промышленность, торговля, сельское хозяйство, туризм.

Все указанное, считает Меликов, должно вестись на фоне консолидации дагестанского общества, укрепления межнациональных отношений и межконфессиональной дружбы.

Читайте также: В Дагестане признали необходимость реформы системы здравоохранения