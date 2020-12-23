Владикавказ, , 10:04 — REGNUM На реконструкцию пограничного пункта пропуска через российско-грузинскую границу «Верхний Ларс» в Северной Осетии направят 1,378 млрд рублей. Такая сумма указана в размещенной конкурсной документации на портале гозакупок.

Конкурс объявил Северо-Кавказский филиал ФГКУ «Росгранстрой». Заявки на участие в нем принимаются до 18 января 2021 года. Рассмотрение их назначено на 25 января. Планируется, что работы по реконструкции начнутся уже в 2021 году и завершатся до 31 декабря 2022 года.

Напомним, пограничный автомобильный пункт пропуска «Верхний Ларс» в Северной Осетии давно требовал обновления. Не один год он испытывал перегрузки, не справляясь с потоком автомобилей, особенно в периоды праздничных дней или в непогоду. «Верхний Ларс» является единственным наземным пунктом пропуска в Грузию и другие страны Закавказья.

В ноябре 2020 года было принято решение о его реконструкции, при которой будет увеличено до 13 число полос движения грузового транспорта и до 26 — для легкового и пассажирского.

Читайте ранее в этом сюжете: Пункт пропуска «Верхний Ларс» на границе с Грузией обновят за год