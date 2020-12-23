Москва, , 09:58 — REGNUM Арбитраж Москвы 21 января 2021 года начнёт рассматривать многомиллиардный иск «ВЭБ.РФ». С тверского ООО «Лесосырьевое обеспечение» и АО «Талион» госкорпорация требует взыскать долги по кредитам, которые превышают 20,7 млрд рублей, передаёт ИА REGNUM.

Иск от «ВЭБ.РФ» поступил в суд 18 декабря, а 22 декабря стало известно, что он принят судьёй Мороз. В деле речь идёт о взыскании солидарной задолженности по кредитному соглашению от 2013 года «в размере 173 527 265,29 евро, просроченных процентов в размере 43 585 604,67 евро, неустойки в размере 4 627 607,66 евро, неустойки, начисленной на сумму просроченных процентов, в размере 5 762 543,08 евро», а также солидарном взыскании долга по другому кредиту от того же года, но выданному в рублях, — в размере 4 179 548 049,6 рубля, просроченных процентов в размере 2 768 497 638,83 рубля, неустойки в размере 367 447 714,48 рубля и «неустойки, начисленной на сумму просроченных процентов, в размере 621 677 255,49 рубля».

ООО «Лесосырьевое обеспечение» учреждено в городе Торжок Тверской области в декабре 2005 года для оптовой торговли лесоматериалами, стройматериалами. Уставный капитал — более 2 млн рублей. Директор с января 2019 года — Алексей Туниманов. Владелец компании — лесоперерабатывающее ООО «Современные технологии обработки древесины» (СТОД) из Санкт-Петербурга, на 45,71% принадлежащее Александру Ебралидзе и на 31,43% АО «Талион». Доли в «СТОД» заложены в «ВЭБ.РФ».

Напомним, «ВЭБ» участвовал в финансировании инвестиционного проекта одной из компаний Александра Ебралидзе, который также возглавляет компанию «Талион». Последняя по основному виду деятельности работает в гостиничном бизнесе.