Ярославль, , 09:56 — REGNUM Сотрудники «Ярославльводоканала» прокладывают новые сети на улице Громова в Дзержинском районе Ярославля. К коммуникациям присоединяют новый корпус завода «Р-Фарм». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в АО «Ярославльводоканал»

Работы «Ярославльводоканала»

Работы идут в рамках реализации инвестиционной программы предприятия. В этом году «Ярославльводоканал» проложил водопроводные и канализационные сети к ряду социально значимых объектов Ярославля. Это детские сады на улицах Губкина и Строителей, проспекте Дзержинского, школа на улице Чернопрудной, физкультурно-оздоровительные комплексы на улицах Дядьковской и Панина, детская поликлиника на улице Попова.

Работы «Ярославльводоканала» Ярославльводоканал

Также «Ярославльводоканал» приступил к работам по замене коммуникаций в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» по плану на 2021-й год. Работы проводятся на улице Авиаторов в районе дома 20. Заменено около 70 метров коммуникаций методом «труба в трубу». Трубу диаметра 400 мм заводят в трубу диаметром 500 мм, что позволяет избежать лишних «раскопок».

Работы «Ярославльводоканала» Ярославльводоканал

Кроме того, работы по обновлению сетей холодного водоснабжения и канализации в рамках инвестиционной программы сейчас ведутся на улицах Лётной и Лескова.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ярославле завершены крупные работы по реконструкции очистных сооружений