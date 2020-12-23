Москва, , 09:40 — REGNUM Лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов просит главу правительства Михаила Мишустина расследовать итоги приватизации и призывает остановить новую волну распродажи госимущества, передает корреспондент ИА REGNUM 23 декабря.

«Хочу обратиться официально к председателю правительства Михаилу Мишустину, его заместителям, в целом правительству. Вы должны рассмотреть итоги той преступной приватизации… Материалы свидетельствую о том, что было преступно разрушено 75 тыс. промпредприятий и почти 50 тыс. коллективных хозяйств», — сказал Зюганов.

«Я хотел бы, чтобы мне ответили на вопрос, почему (глава Минфина) Антон Силуанов внес предложение под диктовку МВФ распродать последнюю собственность, которая обеспечивает стабильность, которой гордится президент Владимир Путин», — сказал также лидер КПРФ.

На торги выставляются «Росгидро», «Совморфлот», «Ростелеком», «Россети», кроме того, на торги выставляются МУпы и ГУПы, отметил парламентарий.

«Это уничтожение базы, которая может обеспечить стабильность», — уверен коммунист.