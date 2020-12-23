Сеул, , 09:44 — REGNUM Южнокорейские компании продолжают получать заказы на строительство судов. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой свои источники.

По данным источников, представители Korea Shipbuilding & Offshore Engineering (KSOE) получили заказ на строительство трех перевозчиков сжиженного природного газа (СПГ) для судовладельцев Бермудских островов и Панамы.

Контракт оценивается в 612,2 млрд вон (~$552,2 млн). Судна будут построены на верфи Hyundai Samho Heavy Industries.

Известно, что начиная с 21 декабря южнокорейская компания получила заказы на строительство девяти СПГ-танкеров общей стоимостью 1,8 трлн вон (~$1,6 млрд).

В текущем году Korea Shipbuilding & Offshore Engineering (KSOE) получила заказы на строительство 116 судов на общую сумму $10 млрд, что составляет 91% от запланированной прибыли.

Между тем представители другой южнокорейской судостроительной компании Samsung Heavy Industries получили заказ на строительство четырёх перевозчиков СПГ для судовладельцев из Африки. Контракт оценивается в 815 млрд вон (~$735 млн).

Известно, что за последние три дня компания получила заказы на строительство восьми СПГ-танкеров на сумму 1,6 трлн вон (~$1,4 млрд).

В текущем году Samsung Heavy Industries получила заказы на общую сумму $5,5 млрд, что составляет 65% от запланированной прибыли.