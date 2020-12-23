Ташкент, , 09:31 — REGNUM Участники Евразийского экономического союза (ЕАЭС) не заинтересованы в негативных последствиях вступления Узбекистана в союз. Об этом заявил российский посол в Ташкенте Владимир Тюрденев на пресс-конференции.

По его словам, региональная интеграция подобного рода — это совокупность компромиссов, на которые согласны пойти участники союза. Дипломат назвал смешными доводы скептиков о якобы потере независимости Узбекистана в ЕАЭС.

«Ни одна страна, присоединившаяся к объединению, не потеряла своей независимости, а, напротив, получила больше возможностей», — сказал посол. Он отметил, что ЕАЭС — это равноправный союз с едиными условиями для всех членов, независимо от размеров экономики.

Тюрденев добавил, что статус страны-наблюдателя в ЕАЭС дает Узбекистану больше возможностей для изучения достоинств и недостатков членства в Союзе. «Это возможность присмотреться и сделать свой выбор», — сказал посол.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 декабря Высший Евразийский экономический совет поддержал присвоение Узбекистану статуса страны-наблюдателя в ЕАЭС.

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