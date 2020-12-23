Москва, , 09:31 — REGNUM Треть жителей России (33%) не ведут примерный учет своих доходов и расходов, следует из результатов опроса, проведенного сервисом SuperJob.

Так, не следить за финансами больше свойственно молодежи до 24 лет (37%), а также респондентам с доходом менее 50 тыс. рублей (36%).

Вместе с тем 53% опрошенных сообщили, что ведут примерный учет своих доходов и расходов, ещё 14% занимаются строгим подсчетом.

Почти половина респондентов (40%) планирует свои доходы и расходы на полгода и меньше, до года рассчитывают 12% жителей РФ.

Отвечая на вопрос о финансовой подушке, 40% респондентов сообщили об отсутствии сбережений, передает ТАСС.

Опрос проходил с 18 ноября по 18 декабря по всей стране. В нем приняли участие 1,6 тыс. представителей экономически активного населения России.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса сервиса по поиску работы «Работа.ру», 60% жителей России надеются на то, что их доход в 2021 году не изменится или вырастет. 37% респондентов считают, что их доходы в следующем году могут снизиться, и ещё 33% — что их доходы не изменятся.

В то же время 9% опрошенных указали, что их доходы в 2020 году выросли, а 64% — что их доходы снизились. При этом 27% заявили, что их финансовое положение в текущем году не изменилось.

Читайте также: Около 65% жителей России понесли финансовые потери — экономист