Уфа, , 09:26 — REGNUM Первый в России офсетный контракт в области машиностроения планирует заключить руководство Башкирии. Об этом сообщил премьер-министр правительства региона Андрей Назаров, 23 декабря передает пресс-служба республиканского правительства.

По его словам, госконтрактом будут предусмотрены инвестиционные обязательства для поставщика-инвестора, который должен будет начать производство троллейбусов в Башкирии взамен на приобретение транспорта республикой.

Назаров сообщил, что в настоящий момент идет подготовка к реализации альтернативного ГЧП-проекта — офсетного контракта в сфере транспорта, который предусматривает встречные инвестиционные обязательства поставщика-инвестора по производству троллейбусов в Башкирии. Такой офсетный контракт станет первым для Башкирии и первым в России в области машиностроения. Руководство региона намерено приобрести 45 троллейбусов, для частичного обновления подвижного состава в г. Стерлитамаке и г. Уфе.

Сообщается, что в адресную инвестиционную программу Башкирии на текущий год и на плановый период 2021 года и 2022 года также были внесены изменения по вопросу выделения необходимых средств.

По словам министра экономического развития и инвестиционной политики региона Рустама Муратова, из бюджета республики на приобретение автобусов направят свыше одного млрд рублей. В ближайшее время в Единой информационной системе в сфере закупок будет размещена информация о проведении открытого конкурса в электронной форме на заключение офсетного контракта.

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