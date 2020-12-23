Димитровград, Ульяновская область, , 09:13 — REGNUM В Ульяновской области на территории опережающего социально-экономического «Димитровград» разместятся новые производства. Здесь будет налажено производство пластиковых изделий и осветительного оборудования, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Соглашение об осуществлении деятельности в ТОСЭР «Димитровград» было заключено 22 декабря на заседании профильной комиссии. Новыми резидентами станут общества с ограниченной ответственностью «ПластДД», которое является производителем пластиковых изделий, и «ЛедЛайт Инжиниринг», которое планирует реализовать проект по производству осветительного оборудования и электрических ламп.

По данным властей, в рамках реализации инвестиционных проектов планируется создать 40 новых рабочих мест, объём инвестиций оценивается в 30,7 млн рублей. По официальным данным, в настоящее время в ТОСЭР «Димитровград» насчитывается 44 резидента, общий объём капитальных вложений оценивается в 2,9 млрд рублей.

Министр экономического развития и промышленности Ульяновской области Дмитрий Вавилин отмечает, что появление новых резидентов доказывает правильность выбранного направления. В частности, инвесторы получают преференции.

«Заходя на особую территорию, они получают льготы по налогу на прибыль, имущество и транспортному налогу, также с 30% до 7,6% снижается страховые взносы. Инвесторы с соответствующим статусом освобождаются от уплаты земельного налога на десять лет», — подчеркнул глава министерства.

Первый заместитель председателя правительства Ульяновской области Марина Алексеева отмечает, что бизнес «охотно размещает свои производства» на территориях опережающего социально-экономического.

«ТОСЭР — один из самых привлекательных преференциальных режимов для ведения предпринимательской деятельности, действующих на территории Российской Федерации. Уже двум моногородам в Ульяновской области — Димитровграду и Инзе — присвоен данный статус», — напомнила Марина Алексеева.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2020 года статус территории опережающего социально-экономического развития присвоен городу Инза. Соответствующее постановление подписал председатель российского правительства Михаил Мишустин. Согласно документу, в течение первого года после включения в реестр резидентов минимальный объем капитальных вложений должен составлять 2,5 млн рублей, должно быть создано не менее десяти новых рабочих мест.

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