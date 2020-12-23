Москва, , 09:12 — REGNUM Цены на нефть 22 декабря продолжили плавно снижаться в рамках коррекции от мартовских максимумов, достигнутых на прошлой неделе. Brent так и не смогла развить импульс восстановления, натолкнувшись на отметку $51, и закрылась ниже $50, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

«На утренних торгах 23 декабря котировки остаются под давлением, тестируя важную зону поддержки в районе $49,30, где проходит двадцатидневная скользящая средняя.

Поводов для фиксации прибыли на рынке черного золота действительно немало. Прежде всего, трейдеры продолжают выражать беспокойство по поводу мутировавшего вируса, который изначально появился в Британии и уже обнаружен в ряде других стран, включая Австралию.

На этом фоне почти 40 стран Европы, Азии, Южной Америки и Ближнего Востока изолировались от Туманного Альбиона, что способствует снижению спроса на топливо.

Также игроков разочаровало решение Дональда Трампа, который отказался подписать пакет экономической помощи объемом $900 млрд, ранее согласованный лидерами Конгресса США. Президент потребовал внести в закон ряд поправок, а значит, официальное принятие стимулов снова откладывается, и это негативно для рисковых активов в целом.

Не обошлось без отраслевого негатива. Так, API рапортовал о росте запасов сырой нефти на 2,7 млн баррелей против прогноза снижения на 3,2 млн баррелей. Тем временем Россия выступила за увеличение добычи ОПЕК+ на 500 тыс. баррелей в день в феврале. На данный момент наращивание производства на аналогичную величину согласовано на январь 2021 года.

Учитывая все эти обстоятельства, а также скорое завершение сокращенной торговой недели в католическом мире, которое может повлечь дополнительную фиксацию прибыли, в краткосрочной перспективе понижательные риски для Brent преобладают и рискуют усилиться в случае утраты вышеупомянутой скользящей средней», — пояснил эксперт.

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