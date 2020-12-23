Ульяновск, , 08:58 — REGNUM В Ульяновске на 21 января назначено судебное заседание по иску о банкротстве в отношении компании «Авиастар-СП». Соответствующая информация размещена на сайте Арбитражного суда Ульяновской области, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Скриншот с сайта Арбитражного суда Ульяновской области Kad.arbitr.ru

Заявителем выступает общество «Торговый дом «Томал» (г. Москва), ответчиком является акционерное общество «Авиастар-СП» (г. Ульяновск). Истец просит суд признать ответчика «несостоятельным (банкротом), введении процедуры наблюдения» и включении в реестр требований кредиторов 879 395 рублей 93 копейки основного долга.

Дело зарегистрировано в Арбитражном суде Ульяновской области 7 декабря, принято в производство 11 декабря, заседание по проверке обоснованности требований заявителя к должнику назначено на 21 января 2021 года.

Для рассмотрения дела будет привлечено Министерство промышленности и торговли России. В качестве иных лиц также привлечены УФНС по Ульяновской области, УФРС по Ульяновской области.

На сайте акционерного общества «Авиастар-СП» отмечается, что предприятие производит авиационную технику.